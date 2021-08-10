В партии «Новые люди» представили способ поднять зарплаты россиян на 20%

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев представил новую экономическую модель для России, согласно которой предлагается снизить налоги для предпринимателей, а они взамен повысят зарплаты своим сотрудникам — на 20% и больше. Вопрос обсудили в ходе круглого стола «Новый двигатель экономики» в Центре международной торговли.

По словам экономистов, благодаря повышению зарплаты люди смогут потратить деньги на покупку товаров и услуг, и экономика оживет. Расчеты были также проведены специалистами Санкт-Петербургского государственного университета, которые подтвердили реальность данной модели.

«Видно, что существующая экономическая модель зашла в тупик. Россия — богатая страна бедных людей. Последние 10 лет экономика не растет. Доходы людей снижаются. Мы видим отток капитала. Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зеленый цвет — это всё уже не работающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало ее перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок», — сказал Нечаев, добавив, что новая экономическая модель позволит вывести бизнес из «серой зоны».

Он также отметил, что зачастую зарплаты в бизнесе не выплачиваются официально из-за слишком больших налогов в данной сфере.

«Когда деньги приходят людям, они начинают больше покупать товаров, оплачивать услуги, и начинает расти экономика. Не на 1,5% или 2%, она начинает расти на 8–10%, на 12–15%», — подчеркнул Нечаев.