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В партии «Новые люди» представили способ поднять зарплаты россиян на 20%

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Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев представил новую экономическую модель для России, согласно которой предлагается снизить налоги для предпринимателей, а они взамен повысят зарплаты своим сотрудникам — на 20% и больше. Вопрос обсудили в ходе круглого стола «Новый двигатель экономики» в Центре международной торговли.

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По словам экономистов, благодаря повышению зарплаты люди смогут потратить деньги на покупку товаров и услуг, и экономика оживет. Расчеты были также проведены специалистами Санкт-Петербургского государственного университета, которые подтвердили реальность данной модели.

«Видно, что существующая экономическая модель зашла в тупик. Россия — богатая страна бедных людей. Последние 10 лет экономика не растет. Доходы людей снижаются. Мы видим отток капитала. Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зеленый цвет — это всё уже не работающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало ее перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок», — сказал Нечаев, добавив, что новая экономическая модель позволит вывести бизнес из «серой зоны».

Он также отметил, что зачастую зарплаты в бизнесе не выплачиваются официально из-за слишком больших налогов в данной сфере.

«Когда деньги приходят людям, они начинают больше покупать товаров, оплачивать услуги, и начинает расти экономика. Не на 1,5% или 2%, она начинает расти на 8–10%, на 12–15%», — подчеркнул Нечаев.

Налоговую ставку в партии предлагают снижать постепенно.

По результатом опроса предпринимателей, которые представила доктор экономических наук, профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко, более 80% опрошенных признались, что используют схемы по снижению НДС и «размыванию» налога на прибыль.

Партия «Новые люди» была зарегистрирована 1 марта 2020 года. В прошлом году кандидаты от партии прошли в четыре региональных парламентах. На выборах в новосибирское, калужское, рязанское и костромское заксобрания партия набрала 7–8%, а на выборах в гордуму Томска и получила 15% голосов, обойдя некоторые парламентские партии.

В текущем году партия будет принимать участие в выборах в Госдуму, которые состоятся 17–19 сентября. Сроком на пять лет будут избраны 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам, столько же — по партспискам. В этот же день в заксобрание изберутся 44 человека, из них 22 — по партспискам, остальные — по одномандатным округам.

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