Прямой эфир
Общество
В МЧС предупредили о ливнях с грозами в Москве
Общество
Несовершеннолетним перестанут ставить штамп о прописке в паспорт
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Экономика
ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре
Мир
В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19
Мир
Киев предостерег Минск из-за слов Лукашенко о возможном признании Крыма российским
Общество
Шойгу назвал самой страшной угрозой разложение общества в стране
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Глава Северной Осетии поручил укомплектовать больницы кислородными станциями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил как можно быстрее укомплектовать больницы региона кислородными станциями. Об этом врио региона заявил 10 августа на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Ковидно улучшение: в РФ замедлился прирост заболеваемости коронавирусом
Какие регионы лидируют по охвату вакцинации и зачем Путин вызвал Савельева в Кремль

«Ни одна больница не укомплектована кислородными станциями. Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать всё, чтобы кислородные станции — это 8 т в сутки — были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями», — сказал Меняйло.

Кроме того, во всех медицинских учреждениях проведут проверки кислородных станций.

«Приедет лицензированная компания, которая имеет огромный опыт работы по аудиту таких кислородных систем, с которой уже есть предварительная договоренность провести аудит всех наших лечебных учреждений с точки зрения установки кислородных станций и разводки кислорода, начиная от документов, заканчивая их техсостоянием», — сказал Меняйло.

Днем ранее в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе от нехватки кислорода после поломки кислородной системы скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. В понедельник стало известно о еще двух скончавшихся.

Как 10 августа уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

Кроме того, из Кабардино-Балкарии во Владикавказ прибыла первая машина с 3 т кислорода.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021