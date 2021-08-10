Глава Северной Осетии поручил укомплектовать больницы кислородными станциями

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил как можно быстрее укомплектовать больницы региона кислородными станциями. Об этом врио региона заявил 10 августа на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«Ни одна больница не укомплектована кислородными станциями. Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать всё, чтобы кислородные станции — это 8 т в сутки — были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями», — сказал Меняйло.

Кроме того, во всех медицинских учреждениях проведут проверки кислородных станций.

«Приедет лицензированная компания, которая имеет огромный опыт работы по аудиту таких кислородных систем, с которой уже есть предварительная договоренность провести аудит всех наших лечебных учреждений с точки зрения установки кислородных станций и разводки кислорода, начиная от документов, заканчивая их техсостоянием», — сказал Меняйло.

Днем ранее в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе от нехватки кислорода после поломки кислородной системы скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. В понедельник стало известно о еще двух скончавшихся.

Как 10 августа уточнил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев, причиной аварии в больнице Владикавказа стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Также сообщалось, что бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов налажено.

Кроме того, из Кабардино-Балкарии во Владикавказ прибыла первая машина с 3 т кислорода.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.