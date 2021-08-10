Чрезвычайная пожароопасность установилась в Астраханской области

МЧС предупреждает жителей Астраханской области о чрезвычайной пожароопасности. В регионе не исключают возникновения крупных пожаров.

По данным синоптиков, на территории Астраханской области установилась переменная облачность без существенных осадков. Скорость ветра достигает 13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха достигает +33…+38 градусов. Об этом сообщает «Астрахань-24».

На всей территории региона сохраняется пятый класс пожарной опасности, не исключается вероятность возникновения обширных лесных пожаров.

Спасатели рекомендуют не сжигать мусор на садовых участках, а также вблизи лесных насаждений.