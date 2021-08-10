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Пожилой житель Брянской области погиб при падении шкафа

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В Новозыбкове (Брянская область) проводится проверка по факту гибели 68-летнего мужчины. Потерпевшего придавил упавший шкаф.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Первомайской. По данным правоохранительных органов, погибший является инвалидом III группы, он передвигался с тростью. На пожилого мужчину упал шкаф, от полученных травм он скончался на месте. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на издание «БрянскНОВОСТИ.RU».

Тело погибшего обнаружил его знакомый. В ходе судебно-медицинской экспертизы признаки насильственной смерти не обнаружены.

Уточняется, что погибший злоупотреблял спиртным.

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