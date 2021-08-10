ФНС рассказала о предложении бизнесу нового способа уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России собирается внедрить единый налоговый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов. Система уже действует для физических лиц, теперь ее хотят предложить бизнесу. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия 24» во вторник, 10 августа.

Ранее в этот же день Егоров провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Как заявил глава ФНС «России 24», образовалось ситуация, при которой «вариаций заполнения платежки 900 трлн», из чего следует около 30 млн ошибок в год.

«Это зачеты, это поиски своих платежей. Это пени, это дополнительная работа. Нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы разбирайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству», — сказал Егоров.

ФНС в конце июля разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по проекту «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета». Сумма контракта составляет 4,6 млн рублей, отмечает РБК.

В описании объекта закупки говорится, что в соответствии со стратегической картой налоговой службы до 2023 года у нее возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа, который работает с 2019 года. С помощью этого механизма россиянам станет доступна оплата сразу нескольких видов налогов: транспортного, земельного, налога на имущество. Физическое лицо вносит произвольный размер уплаты одним платежом, а налоговая — распределяет его нужным образом.

Практику планируется распространить на всех участников правоотношений, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Целью внедрения такого единого налогового счета указывается сокращение издержек госуправления и увеличение сервисной составляющей налоговой службы.

Законопроект о едином налоговом платеже внесли в Госдуму в апреле 2021 года. Он был принят в первом чтении в мае и сейчас находится на рассмотрении во втором чтении.