В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19

В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила 9 августа британская газета The Guardian.

По словам Фрэнсиса Гонсалвеша, его мать, отец и брат стали жертвами пропаганды противников вакцинации и отказались делать прививки. Отец Фрэнсиса заболел COVID-19 в больнице, а его мать и брат подхватили инфекцию на семейном ужине.

Гонсалвес сказал, что у его родителей были общие проблемы со здоровьем, но его брат был «самым здоровым человеком», он занимался спортом, не употреблял алкоголь и если бы сделал прививку, уверен португалец, она спасла бы ему жизнь. Мужчина объяснил, что решил рассказать о семейной трагедии, чтобы его история разуверила скептиков в том, что прививка от коронавируса не нужна.

Ранее, 6 июля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что в Португалии началась четвертая волна коронавируса. Власти в связи с ростом случаев COVID-19 ввели в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне, комендантский час.

По последним данным портала Worldometer, в Португалии за минувшие сутки зафиксировано 2232 новых случая коронавируса, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 990 293 заболевших, 17 502 летальных случая (из них 17 новых за сутки).

10 августа в португальском Генеральном директорате здравоохранения (DGS) сообщили о том, что после анализа последних данных о заболеваемости среди подростков в возрасте 12–15 лет в США и странах Евросоюза будут рекомендовать вакцинацию этой группы населения.

8 августа эксперты отметили, что препятствий для того, чтобы вирус передавался между детьми, нет, так как зачастую они не носят маски и тесно общаются в коллективе. В связи с этим специалисты рекомендовали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

В России масштабная вакцинация от COVID-19 проходит с января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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