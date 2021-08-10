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Врач спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Рост заболеваемости коронавирусом в России произойдет в октябре, так как дети пойдут в школу, где будут активно заражаться COVID-19. Такое мнение во вторник, 10 августа, выразил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

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Таким образом он прокомментировал слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова, который в интервью радиостанции «Вести FM» заявил, что число заразившихся снова будет расти к концу сентября. Специалист призвал россиян не обнадеживаться.

«Я согласен с Тимаковым, единственное, я думаю, что волна будет в октябре», — подчеркнул Поздняков в беседе с «Известиями».

Инфекционист выразил мнение, что после возвращения граждан из отпусков, а также когда дети вернутся в школы, ситуация с пандемией резко ухудшится.

«Вспышка заболевания будет у детей, от них будут цеплять взрослые — те, которые уже снизили уровень защиты после перенесенного заболевания и не вакцинировались. Я думаю, что это будет октябрь», — заключил Поздняков.

8 августа эксперты отметили, что препятствий для того, чтобы вирус передавался между детьми, нет, так как зачастую они не носят маски и тесно общаются в коллективе. В связи с этим специалисты рекомендовали ускорить вакцинацию взрослого населения, чтобы уберечь детей от заболевания.

7 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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