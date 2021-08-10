Задержан пассажир попавшего в ДТП в центре Москвы спорткара

Сотрудники правоохранительных органов задержали Кирилла Сиротина, пассажира спортивного автомобиля Mercedes AMG GT, который попал в ДТП на Тверской улице в Москве. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, задержанный после аварии вышел из салона автомобиля, затем вернулся и забрал оттуда наркотические вещества. После этого мужчина продолжил вечер в одном из столичных баров. Задержали Сиротина в квартире у знакомых, куда он направился после того, как посетил заведение. Правоохранители провели обыски в доме у мужчины, в настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Авария произошла возле здания московской мэрии накануне. Спортивный автомобиль протаранил легковушку на Тверской улице в центре Москвы. По некоторым данным, водитель спорткара находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с другой машиной.

От удара легковушку отбросило в стену гостиницы Intercontinental. В результате ДТП водитель спорткара впал в кому, второго водителя госпитализировали с травмами головы.

По данным РЕН ТВ, спорткар принадлежит Зелимхану Сааеву. Предварительно, в момент ДТП в автомобиле находился его друг — 40-летний Эскерхан Муталибов, экс-акционер «Трансаэро». Сааев ранее подтвердил, что за рулем в момент ДТП был не он. По одной из версий, Зелимхан дал приятелю автомобиль на день.