Трассу от Кабминвод до Сочи планируют построить в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил поддержать проект строительства трассы от Кавказских Минеральных Вод до Сочи.

«Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды — мощнейший проект — связать с Черноморским побережьем. Эта дорога сегодня оценивается в 91–97 млрд», — сказал Владимиров.

По словам главы региона, трасса позволит объединить курорты Ставрополья с горнолыжными центрами Эльбруса Архыза и Домбая и Черноморским побережьем, передает NewsTracker.

Реализация проекта скоростной железной дороги Ставрополь–Невинномысск намечена на 2026–2030 годы. Это поможет оптимизировать транспортную связь Ставрополя с курортной зоной Минеральных Вод. В настоящее время разрабатывается проект плана реализации, в который включена высокоскоростная магистраль Ставрополь – Минеральные Воды – Кисловодск.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,8 млрд рублей на строительство Кавминводского велотерренкура в Ставропольском крае. Новый велопешеходный маршрут заработает в 2023 году.