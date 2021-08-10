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Kia представила кроссовер Soul для серфингистов

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Корейская компания Kia представила концептуальную версию электрического кроссовера Soul EV Boardmasters Edition. Автомобиль получил название в честь фестиваля серфинга и музыки, который проводят в Великобритании.

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На крыше электромобиля установлен специальный багажник, рассчитанный на две доски для серфинга. На багажнике смонтированы два светодиодных прожектора Lazer ST4 Evolution в специально разработанных защитных корпусах и компактная солнечная батарея. Батарея соединена в отдельную систему с 12-вольтовым аккумулятором и инвертором. От этой системы можно запитать компактный холодильник, прожектор или другое бытовое оборудование без влияния на запас хода автомобиля.

Багажник изготовлен из легкой стали, подлежащей повторному использованию после окончания срока службы. Конструкция не мешает полному открытию двери багажного отсека. Размеры верхнего багажника рассчитаны так, чтобы автомобиль оставался в пределах минимальных ограничений по высоте.

Интерьер задней части салона полностью изменен. Задние сиденья удалены, пол за передними сиденьями отделан окрашенными рейками из ели, добываемой в экологически контролируемых лесах. Такое решение предохраняет значительно увеличившийся в объеме багажник от излишней влаги и позволяет легко убирать из него пляжный песок.

Автомобиль оснащен электрической силовой установкой мощностью 204 л.с. Запас хода Kia Soul EV Boardmasters Edition составляет 450 км.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»).

Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.

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