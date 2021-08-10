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«Дорожную карту» по решению жилищного вопроса представили в Хабаровском крае

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Правительство Хабаровского края в течение четырех лет намерено довести объемы сдаваемого в эксплуатацию жилья до 1 млн кв. м в год. Для этого была разработана специальная «дорожная карта», рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев на встрече с представителями строительной отрасли.

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«Строительная отрасль и производство строительных материалов — это высококонкурентная среда. Поэтому чем больше будет конкуренции, тем и ниже и доступнее цены. <…> Нужно строить больше жилья. А для этого нужны строительные материалы, земля и инфраструктура. По всем этим трем направлениям мы ведем активную работу», — цитирует Дегтярева РИА «Восток-Медиа».

По его словам, в 2021 году планируется сдать 317 тыс. кв. м нового жилья, в 2022-м – 408,8 тыс. кв. м, в 2023-м – 600 тыс. кв. м, в 2024-м – 800 тыс. кв. м, а в 2025-м – выйти на запланированный миллион «квадратов».

Координировать строительные проекты будет министерство экономического развития региона.

Также увеличить объемы вводимого жилья планируется за счет деревянного домостроения. Уже разработана специальная программа, согласно которой выпуск таких домов в перспективе увеличат до 1 тыс. в год.

По данным РИА «Восток-Медиа», 9 августа врио губернатора посетил несколько площадок, на которых ведется строительство жилых домов. Один из них – микрорайон «Ореховая сопка». Первые дома там планируется сдать в 2022-2023 домах, общая площадь жилья в ЖК составит 462 тыс. кв. м.

Ранее в августе сообщалось, что вопрос увеличения объемов деревянного домостроения, а также меры поддержки для застройщиков прорабатывают в Амурской области. Такое жилье может быть возведено в рамках программ переселения из ветхого и аварийного жилфонда, комплексного развития сельских территорий, а также концепции жилищного строительства на 2021–2030 годы. Также реализация деревянных домов возможна в сельской местности и в северных районах региона.

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