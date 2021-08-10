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Мавриди после побега попытался отнять квартиру у супруги академика

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Сбежавший из изолятора временного содержания в Истре Александр Мавриди попытался отнять квартиру у супруги советского академика, кандидата экономических наук Тадеуша Теодоровича. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, данный факт выяснился в ходе розыскных мероприятий.

6 августа пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковном городе Истра. Один из них — Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова в ноябре 2020 года.

На опубликованных кадрах побега было видно четырех беглецов — всех, кроме Мавриди. Не исключалось, что он может уехать в Казахстан. Выбор страны обусловлен наличием у преступника там криминальных связей.

МВД России объявило о вознаграждения в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Сообщалось, размещение в ИВС Мавриди было незаконным и является халатностью должностных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Также были задержаны два сотрудника изолятора. Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу пяти человек. 6 августа суд отправил их под арест.

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