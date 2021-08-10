Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса

В настоящее время течение коронавирусной инфекции сопровождается новыми симптомами. Об этом рассказал глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц, передает «Комсомольская правда».

При этом симптомы заболевания, которые были типичными ранее, могут уже не проявляться у инфицированных людей, уточнил специалист.

По его словам, теперь коронавирус развивается намного быстрее, если раньше инкубационный период занимал 4-10 дней, а теперь всего 2-3 дня. Вместе с тем у заболевших не всегда наблюдается кашель, но зачастую инфекция сопровождается температурой и расстройством кишечника.

Кроме того, среди заболевших все чаще встречаются дети и подростки. При этом у них чаще стали наблюдаться осложнения после заболевания, добавил эксперт.

В конце июля врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что в некоторых случаях коронавирус может проявляться в виде кожных реакций, которые похожи на ожоги. Врачи полагают, что причиной такой реакции является перенесенный из-за болезни стресс, добавила она.

22 июня стало известно, что британские ученые выявили новый симптом коронавируса, характерный для привившихся от инфекции. Специалисты указали, что, несмотря на эффективность вакцин от коронавируса, даже у тех, кто ранее прививался, существует риск заболеть. У таких пациентов, отметили ученые, заболевание может проявиться через частое чихание.

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