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Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса

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В настоящее время течение коронавирусной инфекции сопровождается новыми симптомами. Об этом рассказал глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц, передает «Комсомольская правда».

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При этом симптомы заболевания, которые были типичными ранее, могут уже не проявляться у инфицированных людей, уточнил специалист.

По его словам, теперь коронавирус развивается намного быстрее, если раньше инкубационный период занимал 4-10 дней, а теперь всего 2-3 дня. Вместе с тем у заболевших не всегда наблюдается кашель, но зачастую инфекция сопровождается температурой и расстройством кишечника.

Кроме того, среди заболевших все чаще встречаются дети и подростки. При этом у них чаще стали наблюдаться осложнения после заболевания, добавил эксперт.

В конце июля врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что в некоторых случаях коронавирус может проявляться в виде кожных реакций, которые похожи на ожоги. Врачи полагают, что причиной такой реакции является перенесенный из-за болезни стресс, добавила она.

22 июня стало известно, что британские ученые выявили новый симптом коронавируса, характерный для привившихся от инфекции. Специалисты указали, что, несмотря на эффективность вакцин от коронавируса, даже у тех, кто ранее прививался, существует риск заболеть. У таких пациентов, отметили ученые, заболевание может проявиться через частое чихание.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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