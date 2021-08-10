Противопожарные полосы проложат в Нюрбинском районе Якутии по решению суда

Вокруг населенных пунктов Нюрбинского района Якутии по решению суда должны проложить противопожарные минерализованные полосы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, главам 13 муниципальных образований ранее были внесены представления об устранении нарушений. Они должны были проложить отсутствующие противопожарные полосы, но проигнорировали требование, пишет ИА SakhaNews.

Прокуратура обратилась в суд, который возложил на власти обязанность по созданию защитных полос вокруг населенных пунктов. Судебные решения находятся на стадии исполнения, процесс контролирует районная прокуратура.

Кроме того, ведомство инициировало привлечение глав муниципальных образований к ответственности по ч. 1 ст. 20,4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее 10 августа стало известно, что МЧС России по поручению президента Владимира Путина дополнительно направит для тушения лесных пожаров в Якутии три самолета и 200 спасателей. В регион направят два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства.

По информации на утро 10 августа, на территории Якутии действовало 178 природных пожаров, за сутки было ликвидировано семь из них на общей площади свыше 253 тыс. га. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

Накануне сообщалось, что Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия.