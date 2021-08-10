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Противопожарные полосы проложат в Нюрбинском районе Якутии по решению суда

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Вокруг населенных пунктов Нюрбинского района Якутии по решению суда должны проложить противопожарные минерализованные полосы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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По данным ведомства, главам 13 муниципальных образований ранее были внесены представления об устранении нарушений. Они должны были проложить отсутствующие противопожарные полосы, но проигнорировали требование, пишет ИА SakhaNews.

Прокуратура обратилась в суд, который возложил на власти обязанность по созданию защитных полос вокруг населенных пунктов. Судебные решения находятся на стадии исполнения, процесс контролирует районная прокуратура.

Кроме того, ведомство инициировало привлечение глав муниципальных образований к ответственности по ч. 1 ст. 20,4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее 10 августа стало известно, что МЧС России по поручению президента Владимира Путина дополнительно направит для тушения лесных пожаров в Якутии три самолета и 200 спасателей. В регион направят два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства.

По информации на утро 10 августа, на территории Якутии действовало 178 природных пожаров, за сутки было ликвидировано семь из них на общей площади свыше 253 тыс. га. В тушении задействовано свыше 4,2 тыс. человек и 655 единиц техники.

Накануне сообщалось, что Якутии помогут тушить леса пожарные из Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелия.

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