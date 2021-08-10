Трейдер «Беларуськалия» предрек мировой рост цен на калий из-за санкций США

Из-за новых ограничений, введенных Западом в отношении Белоруссии, ожидается рост цен на калий на мировом рынке. Об этом 10 августа сообщили в Белорусской калийной компании (БКК, трейдер «Беларуськалия»).

БКК занимается экспортом продукции «Беларуськалия», в настоящее время там изучают решения американской администрации об ограничениях в отношении производителя калийных удобрений.

В компании отметили, что на данный момент оценить последствия введенных санкций сложно, но уже сейчас однозначно можно сказать, что они приведут к росту цен на калий и снижению его доступности на мировом рынке.

«Мы детально изучаем принятые решения. БКК приложит все усилия для выполнения своих обязательств перед партнерами в рамках действующего правового поля», — передает сообщение «РИА Новости».

Накануне минфин США сообщил, что новые санкции предписывают контрагентам свернуть операции с белорусской компанией до 8 декабря. До этой даты операции, необходимые для сворачивания деловых отношений с участием «Беларуськалия» или любой структуры, которую контролирует предприятие, необходимо завершить.

Очередные санкции против Белоруссии сначала ввела Великобритания, а затем США и Канада. Ограничения коснулись авиаотрасли и торговли, в частности белорусского калия, нефтепродуктов и др. Санкции предполагают и блокировку активов официальных лиц Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко.

Белоруссия обещала ответить на санкции. В белорусском МИДе указали, что страна всегда выступала за диалог с Западом, который должен строиться не на давлении, а на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Открытое акционерное общество «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений оптом. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных удобрений. Сегодня основное производство «Беларуськалия» представлено шестью рудниками и четырьмя обогатительными фабриками. Белорусская калийная компания основана в 2013 году, за время работы компания осуществила поставки почти в 140 стран мира.