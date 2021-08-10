Блогера Хованского внесли в перечень террористов и экстремистов

Российского блогера Юрия Хованского, который в настоящее время находится под арестом в СИЗО, внесли в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Об этом стало известно 10 августа из информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга.

«Хованский Юрий Михайлович, 19 января 1990 года рождения. <…> Статус — включенный», — говорится на сайте ведомства.

Ранее, 6 августа, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 8 сентября срок задержания Хованского под стражей, добавляет «Газета.ру».

В тот же день указывалось, что арестованный просил перевести его под домашний арест. Как заявил в ходе судебного слушания следователь, сбор доказательств по делу еще не завершен.

9 июня Хованского доставили в полицию в связи с расследованием уголовного дела по статье 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма и пропаганда терроризма в интернете»). Дело связано с песней блогера про мюзикл «Норд-Ост» в центре на Дубровке в Москве в 2002 году, в которой он оправдывал произошедший там теракт. Видео было опубликовано около года назад.

В песне блогер упоминает погибших детей и призывает к новым терактам. Блогер признал вину, заявив, что раскаивается.

10 июня суд арестовал его по ходатайству следствия. По данным правоохранителей, Хованский обратился к другим лицам «с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности».