В институте Сан-Марино сообщили о почти 100% эффективности «Спутника V»

Антитела к коронавирусу после второй прививки российским препаратом «Спутник V» обнаружили у 99% участников исследования, которое провели власти Сан-Марино совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом во вторник, 10 августа, сообшил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

Так, испытания нацелены на измерение уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем спустя такой же срок после введения второй дозы препарата, дополняет «Газета.ру».

«По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — рассказал Кавалли в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что исследование продолжается, теперь римский институт проведет качественный анализ этих антител.

В общей сложности в Сан-Марино вакцинацию российским препаратом прошли почти 20 тыс. жителей (население Сан-Марино - 33 600 человек). При этом еще около 840 иностранных туристов приехали в страну для того, чтобы получить прививку, добавил представитель института.

11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности.

Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тогда указал, что Сан-Марино стало первым государством ЕС, одержавшим победу над инфекцией и снявшим соответствующие ограничения благодаря включению «Спутника V» в национальный прививочный портфель.

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины. Кроме того, Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации из Сан-Марино. Теперь документы действительны на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне.

Об эффективности российской вакцины сообщалось и ранее. Так, 7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.