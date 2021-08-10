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В институте Сан-Марино сообщили о почти 100% эффективности «Спутника V»

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Антитела к коронавирусу после второй прививки российским препаратом «Спутник V» обнаружили у 99% участников исследования, которое провели власти Сан-Марино совместно с римским Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом во вторник, 10 августа, сообшил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

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Вышедшая в научном журнале Nature статья подтвердила эффективность и безопасность российской вакцины

Так, испытания нацелены на измерение уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем спустя такой же срок после введения второй дозы препарата, дополняет «Газета.ру».

«По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% [участников исследования] выработались антитела», — рассказал Кавалли в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что исследование продолжается, теперь римский институт проведет качественный анализ этих антител.

В общей сложности в Сан-Марино вакцинацию российским препаратом прошли почти 20 тыс. жителей (население Сан-Марино - 33 600 человек). При этом еще около 840 иностранных туристов приехали в страну для того, чтобы получить прививку, добавил представитель института.

11 июля стало известно, что российская вакцина в ходе прививочной кампании в Сан-Марино показала высокий уровень безопасности.

Отмечалось, что случаев смерти или госпитализации после вакцинации не зарегистрировано. Практически все побочные эффекты вакцинации были легкими или умеренными и длились не более двух дней.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев тогда указал, что Сан-Марино стало первым государством ЕС, одержавшим победу над инфекцией и снявшим соответствующие ограничения благодаря включению «Спутника V» в национальный прививочный портфель.

Вакцинация «Спутником V» в Сан-Марино началась в конце февраля. В марте власти страны сообщили, что не зафиксировали побочных эффектов после введения гражданам российской вакцины. Кроме того, Еврокомиссия признала сертификаты вакцинации из Сан-Марино. Теперь документы действительны на всей территории ЕС и в Шенгенской зоне.

Об эффективности российской вакцины сообщалось и ранее. Так, 7 июля научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

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