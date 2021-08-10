В МЧС предупредили о ливнях с грозами в Москве

В Москве в течение дня 10 августа и до утра среды ожидаются ливни с грозами. Об этом во вторник сообщили в столичном ГУ МЧС России.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 9 часов 11 августа по Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой в МЧС порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

9 августа москвичей предупредили об ухудшении погоды. Как рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, со вторника, 10 августа, погода в Москве начнет меняться — в столицу придут дожди, температура воздуха снизится.

Ранее в этот день руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов сообщил, что непогода в городских условиях может быть опаснее, чем в пригороде или сельской местности. В МЧС отмечают: срочно принимать меры предосторожности надо, когда за молнией сразу следует раскат грома. В сельской местности рекомендуется закрыть окна, двери, дымоходы и даже вентиляционные отверстия.