Водителя будут судить за гибель двух человек в ДТП в Оренбуржье

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Оренбургской области, устроившего ДТП на трассе Оренбург — Орск. Жертвами происшествия стали два человека.

Авария произошла в июле 2020 года. По данным правоохранительных органов, житель поселка Домбаровского совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В аварии погибли двух машин.

Установлено, что в момент совершения ДТП обвиняемый находился в состоянии опьянения после употребления психотропного вещества. Об этом сообщает 56orb.ru.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием мотоциклиста в районе Строгино в Москве. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после столкновения с легковым автомобилем.