ЕК отказалась финансировать строительство стены между Литвой и Белоруссией

Строительство стены на границы Литвы и Белоруссии не будет финансироваться из бюджета Евросоюза (ЕС). Об этом 10 августа заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов Евросоюза», — передает ТАСС.

При этом он пояснил, что ЕК не отрицает эффективности стены в конкретный момент времени и не выступает против нее, однако не станет вкладывать средства в «создание барьеров», а финансирование должно быть направлено на создание интегрированной системы контроля литовской границы.

О необходимости возведения стены на границе с Белоруссией премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила 7 июля. 9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать процессы миграции.

Границу между странами пересекают в основном уроженцы Ближнего Востока и Северной Африки. Литва обвиняет Белоруссию в ситуации на границе. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что настоящее время на литовско-белорусской границе происходит гибридная война, спонсируемая белорусскими властями, в связи с чем Литве требуется помощь ЕС, пишет «Газета.ру».

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, заявил, что из-за санкций европейских стран у республики нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. 5 августа он поручил силовикам усилить охрану границы страны, призвав закрыть «каждый ее метр». Глава государства подчеркнул, что «ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна». Лукашенко выразил мнение, что ситуация с мигрантами на границе является новым способом давления на Минск.

В МИД Литвы «Известиям» заявили, что страна примет все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, чтобы ограничить потоки нелегальной миграции из Белоруссии.

В тот же день руководитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил, что на строительство забора на литовско-белорусской границе может уйти около двух лет, бюджет проекта может составить €152 млн.