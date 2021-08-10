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Эксперт назвал натуральные средства для защиты от комаров и клещей

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Травник Дмитрий Юровский во вторник, 10 августа, в беседе со «Звездой» рассказал о растительных средствах, которые эффективно отпугивают комаров и клещей.

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Одним из них является пижма желтая. По словам Юровского, достаточно просто помять ее в ладонях, натереть на открытые участки тела. Отпугнуть комаров получится на 15–30 минут, затем процесс необходимо повторить.

Аналогичным эффектом обладает полынь. Вместе с этим, предупреждает эксперт, не стоит забывать о том, что это растение очень сильный аллерген.

Еще одно природное средство от комаров — котовник кошачий, который также нужно втирать в кожные покровы, добавил Юровский.

Он также посоветовал попробовать использовать для защиты от клещей спиртовую настойку ванили.

Ранее, 4 июня, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупреждала об опасных насекомых во время отдыха на юге и рассказала, как от них защититься.

Так, защищаться она порекомендовала прежде всего электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже в двери. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах.

Кроме того, 2 июня дерматолог Габриэлла Бертолли дала рекомендации, как избавиться от комаров. По словам специалиста, это несложно сделать, если немного скорректировать свои ежедневные гигиенические процедуры.

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