Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Москве

Мотоциклист получил травмы в результате столкновения с легковым автомобилем в районе Строгино. Об этом сообщили во вторник, 10 августа, в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«Около 15:00 на пересечении Строгинского бульвара и улицы Кулакова произошло столкновение мотоцикла и легкового автомобиля. По предварительным данным, мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее во вторник депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в МВД РФ с предложением поощрять безопасную манеру вождения водителей скидкой на транспортный налог, сообщается на сайте aif.ru.

6 августа российская Госавтоинспекция назвала самые распространенные нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые приводят к авариям.

Так, наиболее частыми нарушениями ПДД в России являются проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, сильное превышение скорости, а также вождение в нетрезвом виде.

Отмечается, что скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть всех ДТП. Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост количества автокатастроф со смертельным исходом на 4–5%.