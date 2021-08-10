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Ребенок погиб при падении из окна в Оренбургской области

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели малолетнего ребенка в Новотроицке (Оренбургская область). Малыш выпал из окна на втором этаже.

По данным следствия, ребенок случайно облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Малыша с различными травмами доставили в больницу, где он скончался. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Полиция направила материалы проверку по факту произошедшего в следственный комитет. Инспекторы по делам несовершеннолетних просят родителей ответственно подойти к обеспечению безопасности детей. Не следует оставлять окна открытыми при ребенке, а также рассчитывать на москитные сетки. Кроме того, не рекомендуется ставить мебель у окна.

Ранее в этот день сообщалось о падении 16-летнего подростка из окна на 11-м этаже в Москве. Мальчик распивал с друзьями спиртные напитки. Известно, что подросток проживал в благополучной семье, однако состоял на учете, так как не хотел посещать школу.

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