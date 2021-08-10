Почти 60 человек погибли в пожара в Псковской области в 2021 году

В Псковской области за первые семь месяцев 2021 года зарегистрировано 2923 пожара. Жертвами возгораний стали 58 человек.

В МЧС уточнили, что огонь уничтожил 306 строений в регионе и 34 единицы транспорта. Ущерб от пожаров составил почти 11,8 млн рублей. Спасти удалось 462 человек. Об этом пишет Псковское агентство информации.

В числе погибших четверо рабочих, 19 пенсионеров, три инвалида, а также 32 лица без определенного рода деятельности.

Причиной почти 2,5 тыс. пожаров стало неосторожное обращение с огнем. В 169 случаях возгорание началось из-за нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 161 пожар произошел из-за печей. Кроме того, в регионе зарегистрировано 54 поджога.

Днем ранее сообщалось, что в Удмуртии с начала года зарегистрировали свыше 1,5 тыс. пожаров. В огне погиб 71 человек.