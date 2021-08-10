За первое полугодие 2021 года в Липецкой области обнаружили 140 фальшивых купюр. Чаще всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5000 рублей.

По данным Липецкого отделения Банка России, 140 купюр с признаками подделки были обнаружены в банках региона. речь идет о 110 банкнотах крупнейшего номинала, а также 19 купюрах номиналом 1000 рублей и восьми купюрах номиналом 2000 рублей. Об этом пишет GOROD48.

Подделки номиналом 500 и 50 рублей выявлены не было. Также удалось обнаружить две банкноты номиналом 100 рублей и одну — 200 рулей.

Специалистам удалось изъять из оборота одну купюру номиналом $100.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года в Красноярском крае обнаружили 81 фальшивую купюру. Число подделок за год выросло на треть.