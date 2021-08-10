Режим НМУ объявили в Орске из-за дыма от природного пожара

В Орске (Оренбургская область) повысилась задымленность из-за природного пожара под Кувандыком. В городе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Пожар действует уже несколько дней, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Дым от возгорания заметен даже на трассах на востоке Оренбуржья. Об этом пишет «Урал56.Ру».

Для поиска возможных очагов возгорания задействованы беспилотники. В ликвидации горения используют самолеты Ил-76 Минобороны России, на тушении работают 200 человек и 80 единиц техники.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Орска объявили, что с вечера 10 августа до утра 11 августа в восточной зоне региона ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В начале августа в Кувандыкском районе ликвидировали пожар в заповеднике «Шайтан-Тау». Площадь горения составила 30 га.