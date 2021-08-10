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В приложении «Парковки Москвы» появится функция синхронизации с календарем

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В мобильном приложении «Парковки Москвы» осенью 2021 года появится функция синхронизации с календарем устройства. Это поможет отслеживать сроки действия резидентных разрешений и абонементов, чтобы автомобилисты не забывали вовремя их продлевать.

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Так, приложение с разрешения пользователя сможет отметить срок окончания оплаченного в приложении абонемента на уличную парковку или круглосуточного резидентного разрешения в календаре на мобильном устройстве. Параметры будущего уведомления можно будет отредактировать, например, установить срок напоминания.

Также в приложении появится меню со списком других городских приложений, касающихся транспорта. В их числе: «Московский транспорт», «Помощник Москвы», «Велобайк», «Аэроэкспресс», «Метро Москвы». Водитель сможет установить приложение или перейти в него, если оно уже есть на смартфоне.

Кроме того, в приложении «Парковки Москвы» есть сервис, который позволяет найти машину после перемещения. Речь идет о перемещении автомобилей из зоны проведения ремонтных работа, пожара, уборки дороги или массового мероприятия. Сервисом успешно воспользовались уже более тысячи раз в Москве.

По всем вопросам, связанным с платным парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по номеру: +7 495 539 5454 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

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