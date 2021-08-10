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В Минобрнауки заявили о готовности изменить рекомендации по вакцинации студентов

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Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил во вторник, 10 августа, что министерство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.

Привить формат: вузы получат рекомендации по защите от COVID-19
Станет ли вакцинация обязательным условием очного обучения

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок»,— сказал он в ходе встречи на площадке федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» по вопросам организации учебного процесса в вузах и вакцинации студентов.

Кроме того, Афанасьев отметил, что отсутствие у студентов прививки от COVID-19 не может быть причиной отказа в заселении в общежитие.

Ранее во вторник министр образования России Валерий Фальков заявил, что нельзя делить студентов на привитых и непривитых. По его словам, университетам важно обеспечить равенство прав студентов в вопросе вакцинации.

Как пишет «Газета.ру», министр подчеркнул недопустимость ограничений в научной, учебной, образовательной, творческой и иной деятельности в отношении непривитых студентов.

Накануне Фальков заявил, что Минобрнауки не одобряет принудительную вакцинацию студентов. Он отметил, что считает недопустимыми ограничения в образовательной, научной или творческой деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки.

В тот же день в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в соответствии с которыми допуск на очные занятия будет предоставлен студентам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Тех, кто не прошел вакцинацию или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение.

25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие. Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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