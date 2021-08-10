В Минобрнауки заявили о готовности изменить рекомендации по вакцинации студентов
Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил во вторник, 10 августа, что министерство готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.
«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем. Если коллеги предложат свое участие, мы готовы вместе внести изменения в методрекомендации, чтобы они не позволяли радикальных трактовок»,— сказал он в ходе встречи на площадке федерального штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» по вопросам организации учебного процесса в вузах и вакцинации студентов.
Кроме того, Афанасьев отметил, что отсутствие у студентов прививки от COVID-19 не может быть причиной отказа в заселении в общежитие.
Ранее во вторник министр образования России Валерий Фальков заявил, что нельзя делить студентов на привитых и непривитых. По его словам, университетам важно обеспечить равенство прав студентов в вопросе вакцинации.
Как пишет «Газета.ру», министр подчеркнул недопустимость ограничений в научной, учебной, образовательной, творческой и иной деятельности в отношении непривитых студентов.
Накануне Фальков заявил, что Минобрнауки не одобряет принудительную вакцинацию студентов. Он отметил, что считает недопустимыми ограничения в образовательной, научной или творческой деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки.
В тот же день в вузы были направлены рекомендации Минобрнауки, в соответствии с которыми допуск на очные занятия будет предоставлен студентам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Тех, кто не прошел вакцинацию или имеют медотвод от прививки, рекомендовалось перевести на удаленное обучение.
25 июля в Минобрнауки сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие. Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию.
С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».
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