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Директор МакSим допустила скорую выписку певицы из больницы

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Певицу МакSим (Марину Абросимову), которая находилась в коме больше месяца, могут вскоре выписать из больницы и перевести на домашнее лечение, рассказала во вторник, 10 августа, ее директор Маргарита Соколова.

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По ее словам, вчера исполнительницу перевели из реанимации в обычную палату.

«Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно, тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно», — приводит слова Соколовой телеканал 5-tv.ru.

Директор МакSим выразила мнение, что певицу выпишут из больницы очень скоро — «может быть, в ближайшие неделю-полторы». На сегодняшний день МакSим запрещено петь и запрещено летать и необходимо исключить полностью нагрузку на легкие.

Днем ранее МакSим обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram, где рассказала, что ее переводят из реанимации в обычную палату. Артистка отметила, что еще очень слаба и у нее кружится голова, когда она пытается ходить, однако выразила надежду на то, что в скором времени сможет оказаться дома, чтобы обнять свою семью.

6 августа стало известно, что МакSим полностью пришла в себя и находится в ясном сознании. Отмечалось, что артистка уже активно общается с медицинским персоналом.

3 августа артистку окончательно вывели из состояния медикаментозного сна, в котором она пробыла около полутора месяцев.

О госпитализации 38-летней МакSим стало известно 15 июня. Артистка сообщила в соцсетях, что несколько дней чувствовала недомогание, температура поднималась до 39. При этом сданные несколько ПЦР-тестов на коронавирус оказались отрицательными.

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