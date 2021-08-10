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Вильданов заявил о желании провести «кинематографичный» бой с Хлебниковым

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Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов, во вторник, 10 августа, заявил, что его соперник, боец Брюс Хлебников, «кинематографично» вылетит с ринга.

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«Что касаемо Брюса, вы (обращение к организаторам) когда бой предлагали, вы его предупредили, что я в ответ буду бить? Что его будет бить 180 кг в ответ. Вы его предупредите, может, он не в курсе, может, он сейчас встанет и уйдет. Мне кажется, он от каждого моего удара просто будет куда-то уносить потихоньку, в конце мы дадим снизу, и он кинематографично вылетит из ринга к судьям, сделаем красивую картинку», — заявил он РЕН ТВ.

Ранее в этот день Вильданов прокомментировал предстоящий бой с Хлебниковым. Сам Хлебников в этот же день продемонстрировал свою сиу, разорвав пополам книгу.

7 августа Вильданов пообещал «расколотить» голову сопернику, в то время как Хлебников 4 августа рассказал, что ожидает равного боя. Спортсмен также отметил, что у него есть желание отправить соперника в «жесткий нокаут», но подробных планов на бой он раскрывать не стал.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 13 августа, на волейбольной арене «Динамо» в Москве. На ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

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