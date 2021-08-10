В квартире на юго-востоке Москвы погибла студентка МГУ

Тело студентки МГУ обнаружили в квартире на улице Маршала Полубоярова в Москве. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что отец девушки пришел навестить дочь и обнаружил ее мертвой. Он вызвал на место происшествия скорую помощь, медики констатировали смерть девушки.

Признаков насильственной смерти на теле девушки найдено не было. Предметы, изъятые правоохранителями в квартире, позволили предположить, что студентка покончила жизнь самоубийством. В электронной почте было обнаружено письмо, в котором девушка упомянула, что у нее не складываются отношения с окружающими людьми.

1 августа сообщалось, что профессиональный скейтбордист из Москвы попытался покончить с собой из-за неудач в спорте. Молодого человека успели доставить в больницу и спасти жизнь.