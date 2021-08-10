ФАС проверит ЦУМ из-за подозрений в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку Центрального универсального магазина (ЦУМ) и группы компаний Mercury в связи с подозрениями в международном ценовом сговоре в сфере элитной брендовой продукции. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

«ФАС России проводит выездные проверки в отношении дистрибуторов товаров класса люкс на российском рынке — ОАО «ТД ЦУМ» и группы компаний Mercury, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов. <...> В действиях организаций, по мнению ведомства, имеются признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, для того чтобы начать проверку офисных помещений, инспекторам ФАС пришлось более двух часов ожидать представителя компании с доверенностью.

В ФАС напомнили, что за участие в картельном сговоре его участникам может грозить штраф в размере до 15% от годовой выручки компании. Оборот же проверяемых организаций по итогам прошлого года превышает 90 млрд рублей. За ограничение конкуренции российским законодательством также предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее, в октябре 2020 года, ЦУМ уже был оштрафован ФАС и другие компании Mercury за непредоставление информации в ходе расследования о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России. В 2007-м ЦУМ оштрафовали за нарушение закона о рекламе на 400 тыс. рублей, напоминает «Газета.ру».

Группа Mercury основана в 1993, сейчас группа управляет, в частности, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. На площади 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее данным, осуществляют продажи более 1,5 тыс. брендов.