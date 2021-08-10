Прямой эфир
Армия
Первые 20 танков Т-14 «Армата» поступят в войска до конца года
Общество
Белгородский суд оправдал задушившую больного мужа медсестру
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке заселения в общежития непривитых студентов
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Экономика
ФАС заподозрила ЦУМ и Mercury в ценовом сговоре
Общество
В минздраве Северной Осетии назвали причину аварии в больнице
Общество
Врач рассказала об опасности «погодной гипоксии» в жару
Наука
Ученые рассказали о снижении антител к COVID-19 из-за курения
Армия
ВС РФ в первом полугодии получили более 200 единиц вооружения и техники

Вильданов прокомментировал предстоящий бой с Хлебниковым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов во вторник, 10 августа, заявил, что его соперника, бойца Брюса Хлебникова, будет «уносить с каждым ударом».

Супертяжелое испытание: кто победит в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Мурат Гассиев полноценно дебютирует в новом весе, а Миша Алоян вновь сразится с боксером из Танзании

«Может быть, он не в курсе, что его собираются бить? Его собирается бить боец, который весит 180 кг. С каждым ударом его будет уносить», — заявил он РЕН ТВ.

Кроме того, Вильданов предположил, что Хлебников устроит «Мортал Комбат».

«Волосами он будет бить? «Мортал Комбат» устроит? Что он будет делать?» — иронично спросил он.

7 августа Вильданов пообещал «расколотить» голову бойцу Брюсу Хлебникову. Сам Хлебников 4 августа рассказал, что ожидает равного боя. Спортсмен также отметил, что у него есть желание отправить соперника в «жесткий нокаут», но подробных планов на бой он раскрывать не стал.

Вильданов также 3 августа заявил, что намерен нокаутировать Хлебникова в первом раунде.

Спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Известно, что боксеры активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет на волейбольной арене «Динамо».

Помимо упомянутых бойцов, на ринге сойдутся камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021