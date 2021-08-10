Вильданов прокомментировал предстоящий бой с Хлебниковым

Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов во вторник, 10 августа, заявил, что его соперника, бойца Брюса Хлебникова, будет «уносить с каждым ударом».

«Может быть, он не в курсе, что его собираются бить? Его собирается бить боец, который весит 180 кг. С каждым ударом его будет уносить», — заявил он РЕН ТВ.

Кроме того, Вильданов предположил, что Хлебников устроит «Мортал Комбат».

«Волосами он будет бить? «Мортал Комбат» устроит? Что он будет делать?» — иронично спросил он.

7 августа Вильданов пообещал «расколотить» голову бойцу Брюсу Хлебникову. Сам Хлебников 4 августа рассказал, что ожидает равного боя. Спортсмен также отметил, что у него есть желание отправить соперника в «жесткий нокаут», но подробных планов на бой он раскрывать не стал.

Вильданов также 3 августа заявил, что намерен нокаутировать Хлебникова в первом раунде.

Спортсмены сойдутся в поединке в пятницу, 13 августа, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Известно, что боксеры активно готовятся к предстоящему турниру, который пройдет на волейбольной арене «Динамо».

Помимо упомянутых бойцов, на ринге сойдутся камерунский боксер Тайсон Дижон и россиянин Артем Тарасов, а также боец ММА Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик.

Главным в турнире станет бой россиянина Виталия Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.