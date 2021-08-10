Камчатский бизнесмен признался в случайном убийстве человека

Бизнесмен Игорь Редькин признался в том, что случайно застрелил человека в попытке спугнуть медведя. Соответствующее заявление он направил в Следственный комитет, передает РЕН ТВ.

По словам предпринимателя, ему доложили о медведе, который бродит на свалке в поселке Озерновский. Редькин принял решение спугнуть животное, чтобы никто из местных жителей не пострадал. Он выстрелил из ружья в место, где, предположительно, находился зверь.

«В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — указано в тексте заявления, которое распространила представитель бизнесмена Ольга Струченко.

Предприниматель подчеркнул, что готов понести наказание, которое определит для него суд.

Во вторник, 10 августа, будет решаться вопрос об избрании задержанному меры пресечения. По имеющимся данным, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По информации РИА Новости, доход Редькина за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей.