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Турчак: газификацию 110 тыс. домов в Удмуртии завершат до конца 2022 года

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До конца 2022 года по программе социальной газификации в Удмуртии будет газифицировано 110 тыс. домовладений. Об этом 10 августа сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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«Бесплатное подведение газа до границы земельного участка будет выполнено до конца 2022 года», — заявил Турчак, добавив, что под программу социальной догазификации подпадает 4 млн домовладений, из которых половина находится менее чем в 200 м от существующего газопровода.

В то же время возникает вопрос с доведением трубы от границы участка непосредственно до дома и закупкой газового оборудования, и такие расходы могут стать серьезным бременем для целого ряда жителей, указали в «Единой России». В связи с этим 32 региона уже приняли собственные программы поддержки для определенных льготных категорий. По словам главы республики Александра Бречалова, в Удмуртии также идет работа над определением категорий льготников — таких категорий будет 11.

«Кому-то предоставим компенсацию затрат на подключение газа от 20% до 80%, другим льготные займы. Уже в этом году зарезервировали на эти цели 40 млн рублей, в следующем это будут 60 млн рублей. Для тех категорий граждан, у которых есть сложности с подключением с точки зрения финансирования, мы окажем максимальную поддержку», — заверил глава республики.

При участии «Единой России» была достигнута договоренность с «Газпромом» стандартизировать по всей стране стоимость минимально необходимого набора газового оборудования, она составит 42–45 тыс. рублей. В набор входят котел, двухконфорочная плита, счетчик, газоанализатор и труба до дома.

«Наша задача — сделать так, чтобы стандартное домовладение со стандартным размером земельного участка укладывалось при подключении в сумму 80–100 тыс. рублей», — рассказал Турчак. Он также напомнил, что власти компенсируют расходы тем людям, которые подвели газ к своим земельным участкам за свои средства.

Программа социальной догазификации была анонсирована после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в апреле этого года.

11 июня глава государства подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник единой системы газоснабжения, то есть «Газпром». В тех же субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

В июле фракция «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию людям, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала действия программы. В правительстве поддержали инициативу партии.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, заявки на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках льготных условий так называемой последней мили подали почти 100 тыс. россиян.

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