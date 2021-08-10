В Москве подросток выпал из окна 11-го этажа

В Москве 16-летний подросток скончался после падения из окна 11-го этажа. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подросток Дмитрий выпивал с друзьями алкогольные напитки, после чего компания отправилась в дом на Тихвинской улице. Парень вошел в здание, в то время как друзья ждали его снаружи. Позже они услышали звук падения, после чего увидели, что Дмитрий лежит на земле и не подает признаков жизни.

Сообщается, что подросток проживал в благополучной семье, однако состоял на учете, так как не хотел посещать школу.

На данный момент назначена проверка по факту смерти юноши.

Ранее, 31 июля, семилетний ребенок выпал из окна 14-го этажа жилого дома на Колхозной улице в подмосковном Железнодорожном и разбился насмерть. Отмечалось, что мать погибшего ждет третьего ребенка, на момент трагедии она отсутствовала — вышла в магазин.