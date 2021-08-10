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В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей

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В Москве, в инновационно-образовательном комплексе «Техноград», расположенном на ВДНХ, открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП). Об этом во вторник, 10 августа, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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«Сейчас профцентр МСП в «Технограде» предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы», — приводит ее слова mos.ru

Отмечается, что предприниматели, их сотрудники и самозанятые могут получить новые знания в разных направлениях деятельности абсолютно бесплатно.

Как заявил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, профцентр МСП создан специально для того, чтобы предприниматели и их сотрудники могли повысить свою компетенцию или даже освоить новую профессию.

«Быстро развивающиеся бизнес-проекты заинтересованы в квалифицированных кадрах и расширении штата сотрудников. Выходя на новые рынки сбыта и масштабируя свой бизнес, компании зачастую сталкиваются с тем, что работникам недостает знаний в тех или иных областях», — рассказал он.

Для того, чтобы выбрать интересное для себя направление и увидеть расписание занятий, необходимо зайти на сайт профцентра. Воспользовавшись специальным фильмом, предприниматели могут выбрать нужный формат (очный или заочный) обучения.

Присоединиться к образовательным программам можно заранее зарегистрировавшись — для этого следует открыть на сайте профцентра интересующее мероприятие и нажать на кнопку «Подать заявку».

Для записи нужно предоставить документ, свидетельствующий о регистрации человека в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя или справку, подтверждающую работу на предприятии малого или среднего бизнеса Москвы.

Кроме того, сообщается, что по окончании обучения участники получат сертификат или удостоверение о повышении квалификации.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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