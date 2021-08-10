39 детей выписали из больниц после отравления в поезде Мурманск–Адлер

39 детей выписали из больниц в Туапсе и Апшеронске после отправления в вагоне-ресторане поезда Мурманск–Адлер. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«Из инфекционного отделения Туапсинской ЦРБ 1 выписаны 36 детей. Трое детей уехали из Апшеронска»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе.

7 августа с поезда Мурманск–Адлер в больницы Краснодарского края доставили 91 ребенка и нескольких сопровождающих, которые ехали из Карелии. У пациентов наблюдались признаки кишечной инфекции. Дети ужинали в вагоне-ресторане, где позднее были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, у госпитализированных выявили норовирус второго типа.

В Минздраве России сообщили, что состояние детей удовлетворительное. В ведомстве отметили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также отмечалось, что несовершеннолетние без признаков болезни были доставлены в здравницы «Юбилейная», «Морская волна» и «Морская звезда» в районе Туапсе в Краснодарском крае.

Директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и его работников задержали по делу об отравлении детей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»).

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку. В организациях, снабжавших продуктами и напитками пассажирский поезд, прошли обыски.