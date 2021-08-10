СК начал проверку после гибели ребенка от отравления грибами в Башкирии

Семилетний ребенок скончался из-за отравления грибами в Башкортостане. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным правоохранительных органов, в июне 2021 года ребенок съел несколько грибов, которые росли во дворе частного дома в Мелеузовском районе. Мальчик ощутил недомогание, его доставили в местную больницу, позже перевели на лечение в Уфу. Затем ребенка госпитализировали в Москве. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В июне сообщалось об отравлении двух детей грибами в Донецке. Несовершеннолетние попробовали поганки, которые заметили на деревьях.