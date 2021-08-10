Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Штормовое предупреждение объявили до конца суток в Алтайском крае. В регионе установилась дождливая и ветреная погода.

По данным синоптиков, до конца дня 10 августа в Алтайском крае ожидаются сильные ливни и град. Во время грозы ветер усиливается до 24 м/с. Об этом пишет altapress.ru.

Температура воздуха днем составляет +22…+27 градусов. В Барнауле воздух прогрелся до +26 градусов.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Сочи в связи с риском образования смерчей. Они формировались над морем в районе Магри-Веселое. Жителей Сочи и туристов просят оставаться в здании или автомобиле при усилении ветра.