Камчатский бизнесмен признался, что случайно застрелил человека

Бизнесмен, депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Заявление политика распространила во вторник, 10 августа, его представитель Ольга Струченко.

По информации источника РЕН ТВ, бизнесмен также направил письменное признание в Следственный комитет (СК) России.

По словам Редькина, он узнал о нахождении на свалке медведя. После этого он решил отправиться туда с ружьем. На месте он произвел выстрел и предположил, что спугнул зверя. Однако позднее узнал, что в районе свалки было обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением, после чего Редькин рассказал о случившемся правоохранительным органам.

Редькина уже задержали. В этот же день будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Вместе с этим журналисты РЕН ТВ пообщались с женой погибшего. Она рассказала, что до настоящего момента бизнесмен не связывался с ней и не выражал соболезнований. О том, что Редькин сознался в случайном убийстве, супруга погибшего узнала из новостей.

«Я потеряла мужа, я потеряла отца для своих детей, у меня их двое. И мой первый сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. У меня старший и младший ребенок потеряли отца. <...> Он зарабатывал деньги для семьи», — рассказала женщина.

Как пишет «РИА Новости», доход Редькина за минувший год, по последней опубликованной декларации, составил почти 315 млн рублей.