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Камчатский бизнесмен признался, что случайно застрелил человека

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Бизнесмен, депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин признался, что случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Заявление политика распространила во вторник, 10 августа, его представитель Ольга Струченко.

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По информации источника РЕН ТВ, бизнесмен также направил письменное признание в Следственный комитет (СК) России.

По словам Редькина, он узнал о нахождении на свалке медведя. После этого он решил отправиться туда с ружьем. На месте он произвел выстрел и предположил, что спугнул зверя. Однако позднее узнал, что в районе свалки было обнаружено тело местного жителя с огнестрельным ранением, после чего Редькин рассказал о случившемся правоохранительным органам.

Редькина уже задержали. В этот же день будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Вместе с этим журналисты РЕН ТВ пообщались с женой погибшего. Она рассказала, что до настоящего момента бизнесмен не связывался с ней и не выражал соболезнований. О том, что Редькин сознался в случайном убийстве, супруга погибшего узнала из новостей.

«Я потеряла мужа, я потеряла отца для своих детей, у меня их двое. И мой первый сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. У меня старший и младший ребенок потеряли отца. <...> Он зарабатывал деньги для семьи», — рассказала женщина.

Как пишет «РИА Новости», доход Редькина за минувший год, по последней опубликованной декларации, составил почти 315 млн рублей.

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