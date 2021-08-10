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В России впервые с 30 июня выявили менее 22 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

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В России за минувшие сутки выявлено 21 378 новых случаев заболевания коронавирусом. Это следует из официальной статистики оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тыс. заразившихся. Тогда число заболевших составило 21 042.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа было зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1811), Москве (1639) и Московской области (1309).

Число летальных исходов за минувшие сутки составило 792, выздоровели 18 729 человек.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 6 491 288 случаев COVID-19, полностью вылечились 5 788 710 пациентов.

Накануне сообщалось о 22 160 новых случаях COVID-19 в России.

Между тем в Санкт-Петербурге впервые с 3 февраля число выявленных случаев коронавируса оказалось больше, чем в Москве. Последний раз такая ситуация сложилась 3 февраля. Тогда в Петербурге выявили 1916 случаев COVID-19, тогда как в Москве — 1545. По состоянию на сегодняшний день в Северной столице за все время зарегистрировали 547 704 заболевших.

Ранее, 7 августа, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что третья волна коронавируса более агрессивна и распространяется быстрее из-за мутации штаммов. Министр также заявил, что окончательно иммунитет к коронавирусу формируется только после полного прохождения вакцинации. Именно поэтому при использовании двухкомпонентного препарата необходимо пройти полный цикл.

5 августа Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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