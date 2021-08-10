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Врач рассказала об опасности «погодной гипоксии» в жару

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В жаркое время года может наблюдаться так называемая погодная гипоксия. Она опасна для всех людей, а особенно для тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом во вторник, 10 августа, «Известиям» рассказала врач-терапевт Мария Гончарова.

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Погодная гипоксия — это пониженное содержание кислорода в атмосфере, которое возникает при резком понижении атмосферного давления и прохождении теплого атмосферного фронта.

В условиях недостаточного поступления кислорода в организм ухудшается подача кислорода к жизненно важным органам и системам органов, таким как головной мозг, сердце, почки, объяснила врач. Это может нарушать работу органов, снижать работоспособность и выносливость организма, приводить к когнитивным нарушениям и даже к опасным для жизни состояниям.

«Гипоксия наиболее опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, чьи органы и ткани под действием хронического заболевания уже находятся в состоянии хронической гипоксии, а на фоне тяжелых погодных условий данное состояние усугубляется вдвойне. Во время жары подавляющее большинство пациентов с гипертонической болезнью страдает от резких колебаний цифр артериального давления», — отметила Гончарова.

Люди, страдающие от ишемической болезни сердца, чаще испытывают приступы стенокардии, а повышенная температура воздуха приводит к учащению смертности от инфарктов миокарда и инсультов, подчеркнула специалист.

По словам медика, лучшей профилактикой подобных состояний при высокой температуре является частое проветривание помещения, частое обильное питье чистой воды, проведение дыхательной гимнастики и прогулки на свежем воздухе в вечернее время. Также следует избегать помещений с массовым скоплением людей, добавила Гончарова.

Днем ранее синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде. В регионе продолжит расти атмосферное давление, его фон станет повышенным, сообщили специалисты. Жара и повышенная из-за выпавших накануне дождей влажность характеризуются недостатком кислорода в воздухе, добавили они.

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