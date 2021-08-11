Кейс с компанией Xsolla, объявившей о сокращении сотрудников на основании оценки искусственным интеллектом в очередной раз актуализировал дискуссию о нехватке кадров в IT-индустрии. Думаю, что HR многих IT-компаний были бы готовы изучить бы резюме этих людей и пригласили бы их на собеседование.

Почему так? На мой взгляд, сегодня даже у бизнеса, начиная от рекрутеров и HR и заканчивая топ-менеджерами в IT, зачастую не хватает специальных знаний, чтобы сделать правильную оценку уровня компетенций и эффективности IT-персонала. Не говоря уже об ассесменте (оценка персональных качеств профессионала. — «Известия»), сделанном искусственным интеллектом, который тоже кому-то надо было обучить.

Сейчас IT-индустрия в целом и люди, работающие в ней, определяют очень многое, начиная от бизнес и продуктовой стратегии компаний и заканчивая местом России в мире в области цифровизации, и в целом — ландшафтом будущего.

Это формирует на рынке следующую ситуацию. По нашим оценкам, дефицит специалистов в отрасли сейчас составляет несколько сотен тысяч человек, порядка 20–25% рынка. Минцифры говорит, что не хватает от 500 тыс. до 1 млн работников сферы IT. При этом IT — широчайшая отрасль, и в разных сегментах ситуация различается. Самая высока нехватка среди инженеров среднего и выше среднего уровня — самостоятельных сильных специалистов, тимлидов, готовых и глубоко копать, и делать работу руками, и быть наставниками и визионерами.

Рынок переоценен: только за последние полтора года зарплаты в отрасли выросли на 40–50%. В разных компаниях в подборе постоянно находится порядка 15–20% персонала. Поскольку готовых специалистов на рынке очень мало, работодатели, в первую очередь, смотрят на способность к обучению и адаптации к задачам и на способность взаимодействовать в команде. При этом кандидатам важна, помимо зарплаты, интересная работа и возможности реализовать себя в ней, что проистекает из генетически встроенной любознательности психотипа «айтишника» или «айтишницы». Соответственно, важный критерий — готовность компании вкладывать ресурсы в обучение. И третий, как ни странно — это среда, пространство, современный и удобный офис, если речь идет об офисной работе.

Почему рынок IT никак не может насытиться?

Причина первая — выпускники вузов не обладают достаточным уровнем прикладных компетенций. К тому же в этой профессии очень большая доля самообразования и практики. При этом рынок развивается настолько быстро, что и сами IT-специалисты не успевают обучаться, что также влияет на качество кандидатов. Поэтому ряд IT-компаний привлекает таланты еще со школьной скамьи, курируют в вузе, параллельно интегрируя в задачи компании.

Вторая — конкуренция между государственным и частным бизнесом, включая стартапы. Крупные госкомпании, которые сейчас очень активно развивают IT-дески — «Ростех», «Ростелеком», «Росэнергоатом», «Сбер», ВТБ — предлагают специалистам зарплаты выше рынка и побеждают за счет силы бренда и финансового ресурса. Даже в крупном бизнесе в госкомпании и в частной компании зарплата IT-специалиста на аналогичной позиции может различаться на 50–70%. При этом частный IT-бизнес и стартапы конкурируют за счет лучших возможностей для развития и интересных задач, многие молодые специалисты возвращаются из госкорпораций, если скорость их личного развития там оказывается ниже ожидаемой.

Третье — конкуренция российского и зарубежного рынков. В отличие от многих других, IT-продукты трансграничны. Штаб-квартира компании может находиться в Калифорнии или Сингапуре, команды разработчиков «пилить» ПО из России, Белоруссии, Кипра, Португалии, а продажи идут по всему миру.IT-специалист может работать на Google или Apple из любой страны мира, соединив свою потребность в свободе и потребность в интересных задачах.

Что же будет происходить дальше? Как в инфраструктуре, так и в разработке софта, сами технологии — прежде всего инструменты автоматизации разработки, готовые облачные ресурсы и готовый софт по принципу plug&play, тот же искусственный интеллект, роботы — начинают замещать IT, что требует от IT-специалистов новой и новой перестройки. Современный софт, который производят такие компании, как SAP, Oracle, Microsoft, состоит из готовых блоков, сложный софт превращается в конструктор Lego, и время запуска продукта сокращается в разы.

Поэтому, я думаю, что проблему дефицита кадров в IT, как это ни парадоксально, решит автоматизация, создаваемая руками IT. Отрасль сама имеющимися ресурсами компенсирует своими разработками сегодняшнюю нехватку кадров.

Автор — основатель и генеральный директор оператора дата-центров Oxygen

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора