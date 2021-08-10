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Милонов призвал отправить в кутузку участников свадьбы с ЛГБТ-флагом

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Депутат Госдумы Виталий Милонов во вторник, 10 августа, заявил, что участники свадьбы, на которой был заменен российский флаг на радужный, должны быть задержаны и отправлены на 15 суток в «кутузку».

«Это не свадьба никакая, свадьбы не может быть между двумя однополыми существами. Это было публичное действие, направленное на то, чтобы продемонстрировать, что нормы Конституции не соответствуют их интересам. Оно происходило несогласованно, не была подана заявка, разрешение не было получено», — рассказал он РЕН ТВ.

Депутат добавил, что организаторы мероприятия должны быть арестованы.

Днем ранее на праздновании ЛГБТ-свадьбы на судне в Москве-реке гости развесили радужный флаг, кадры с мероприятия были опубликованы Telegram-каналом Readovka.

Кроме того, катер был украшен радужной символикой изнутри, она была нанесена даже на бутылки с алкоголем. Виновницами торжества стали две невесты в белых платьях.

В 2018 году Милонов преградил собой путь посетителям ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», который должен был состояться в петербургском кинолофте «Москва» на площади Александра Невского. Тогда он заявил, что фестиваль проходит незаконно, так как у фильмов, которые должны были быть показаны, нет прокатной лицензии.

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