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Студии в элитных новостройках Москвы подорожали за год на 39%

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В Москве за минувшие 12 месяцев средняя стоимость студий в новостройках премиум-класса увеличилась на 6,2 млн рублей, то есть на 39%. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум», которое поступило в «Известия» во вторник, 10 августа.

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Во втором квартале 2021 года такое жилье в среднем стало стоить 22,1 млн рублей. В конце второго квартала 2020-го квартиру или апартаменты такого формата можно было купить за 15,8 млн рублей.

По данным аналитиков компании, самый внушительный рост произошел в первом полугодии нынешнего года. В конце 2020 года, как и в четвертом квартале 2019-го, студии премиум-класса можно было приобрести примерно за 16 млн рублей.

Цена за квадратный метр в премиальных студиях росла сопоставимым образом. Сейчас «квадрат» такого жилья обходится покупателям в среднем в 582 тыс. рублей, а в первом квартале этого года он стоил 530 тыс. рублей, в четвертом квартале 2020 года — 444 тыс. рублей, в третьем квартале 2020-го — 472 тыс. рублей, во втором квартале 2020-го — 458 тыс. рублей. Получается, что удельная стоимость студий выросла на 27%.

Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала Prime Park), считает, что цены студий в премиум-классе выросли благодаря своей инвестиционной привлекательности. Само такое жилье стало удобным форматом квартир или апартаментов в высоколиквидных новостройках с хорошим расположением.

«Однако увеличение стоимости обусловлено еще и изменением структуры предложения, на что указывает тот факт, что удельная стоимость квадратного метра росла медленнее, чем студии в целом», — приводятся в сообщении слова Голева.

Эксперты «Метриума» отмечают, что структура предложения студий изменилась с точки зрения их площади. Например, год назад средняя площадь премиальной студии в продаже составляла 34,6 кв. м, а сейчас она равняется 37,9 кв. м.

Студии в новостройках премиум-класса по годовому росту цен — 39% — уступают лишь студиям в массовых жилых комплексах, где средняя цена такого помещения увеличилась на 47% — с 4,8 млн до 7,1 млн рублей. В бизнес-классе такое жилье подорожало на 21% — с 9,8 млн до 11,8 млн рублей, в элитном сегменте на 18% — с 29,6 млн до 35 млн рублей.

По словам Анны Раджабовой, директора управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE), в новостройках премиум-класса раньше студии проектировали редко, поэтому они быстро стали «дефицитным продуктом». В результате инвесторы и другие группы покупателей активно искали именно студийный формат, что повлияло на цены. Она спрогнозировала, что спрос на такие помещения будет оставаться высоким благодаря их многофункциональности и ограниченности предложения.

В начале июля в компании «Метриум» сообщили, что квартиры-студии в новостройках Новой Москвы подорожали за год на 35%. К концу первого полугодия этого года такое жилье в среднем стоило 6,01 млн рублей, а в аналогичный период 2020 года — 4,44 млн рублей. При этом впервые общая доля студий и однокомнатных квартир превысила половину от общего числа квартир на рынке Новой Москвы.

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