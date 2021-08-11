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Ученые назвали первый признак болезни печени

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Ученые из Университета Мичигана (США) обнаружили белок, указывающий на первые проблемы с печенью. Итоги исследования размещены в пресс-релизе на Medicalxpress.

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Речь идет о ферменте CPS1, который играет важную роль в переработке отходов. Это происходит в митохондриях основных клеток органа, называемых гепатоцитами.

Как правило, этот фермент выделяется в желчь, однако если в печени есть повреждения, то он высвобождается в кровь. Попадая в кровь, CPS1 перепрограммирует самый крупный вид лейкоцитов — моноциты, активизирует противовоспалительный процесс и затем возвращается обратно в печень.

Ученые также объясняют, что по числу CPS1 в крови можно определить степень повреждения печени, то есть этот фермент выступает потенциальным ранним маркером для выявления проблем с органом.

Теперь исследователи намерены определить, какие из компонентов CPS1 являются наиболее важными для запуска противовоспалительного ответа.

24 июня диетолог Алина Будаковская рассказала, что морковные и тыквенные соки являются одними из самых полезных для организма. В частности, они помогают снизить разрушительное воздействие токсинов и омолодить печень.

Специалист посоветовала употреблять стакан сока объемом 250 мл в день.

Кроме того, эксперт заявляла о пользе для печени минеральной воды с гидрокарбонатом кальция. Она способствует уменьшению воспалительных процессов печени, снимает напряжение с желчного пузыря, улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени.

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