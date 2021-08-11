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Губернатор Ростовской области проверил ход строительства спортивных объектов

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки по столице региона побывал на нескольких строящихся спортивных объектах. Глава региона посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Левенцовский», манеж в училище олимпийского резерва, а также комплекс специализированных трасс для занятий велоспортом и маунтинбайком на гребном канале «Дон».

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Основные работы планируется завершить к концу текущего года, к апрелю следующего года будет сдан манеж училища. На сегодняшний день инвестор ФОК «Левенцовский» — ГК «Чайка» — завершил реализацию первого этапа проекта — строительство искусственного футбольного поля и возвел корпус универсально-спортивного зала с трибунами на 500 зрительских мест. В ближайшее время строители начнут возводить крышу и приступят к внутренней отделке помещений.

«Левенцовский микрорайон — один из молодых и динамично развивающихся в донской столице. Новый спортивный объект — ФОК — создаст в этой части города новое качество жизни, поэтому нужно продолжать помогать инвестору в реализации проекта», — подчеркнул Голубев.

Губернатор также посетил обновленный стадион в лицее № 58, который был открыт в конце июля. Сейчас он пользуется большой популярностью и у детей, и у взрослых, проживающих в микрорайоне. Всего в Ростове-на-Дону до конца года будет обновлено и создано 18 пришкольных стадионов и 22 дворовые спортплощадки.

«Здорово, что в этом году — году Олимпиады — администрация города сделает 8 пришкольных стадионов. Но останавливаться на этом нельзя. Потребность в спортивных объектах у ростовчан гораздо больше, и необходимо удовлетворять интерес жителей к занятиям физкультурой и спортом», — заявил губернатор.

В ходе посещения спортивных объектов глава региона также побывал на спортивной базе и инфраструктуры гребного канала «Дон». На данный момент объект ремонтируют, чтобы привести его в соответствие международным требованиям для проведения там первенства Европы по академической гребле среди молодежи.

Соревнование пройдет на гребном канале «Дон» в августе 2023 года и станет первым в новейшей истории России состязанием международного уровня по этому виду спорта.

Голубев выразил уверенность, что подготовка к организации первенства, а затем и проведение соревнований должны пройти на самом высоком уровне.

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