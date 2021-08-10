Kia представила в России новую версию внедорожника Mohave

Корейская компания Kia начала продажи в России новой шестиместной версии внедорожника Mohave. Автомобиль будет предлагаться в комплектации Premium+. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 10 августа в редакцию «Известий».

В комплектации Premium+ внедорожник Mohave имеет два раздельных кресла «капитанского» типа с регулируемыми по высоте и углу наклона подлокотниками на втором ряду. Кресла оснащаются трехуровневым обогревом и вентиляцией. В дополнение к шторкам безопасности по всей длине салона предусмотрены задние боковые подушки безопасности. Также в задней части центральной консоли размещены подстаканники для пассажиров второго ряда.

Шестиместный Mohave предлагается в трех вариантах цветовой отделки салона — черном Satin Black, светло-коричневом Saddle Brown или светло-сером Light Grey. Стоимость новой версии составляет 4 299 900 рублей.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»).

Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.