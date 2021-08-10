Рокадную дорогу решили продлить в Волгограде

В Волгограде продолжается берегоукрепление в сторону Красноармейского района. Оно позволит дорожникам приступить к продлению рокадной дороги.

«У нас есть возможность продлить рокадную дорогу на 2 км. И мы это сделаем. Проектирование уже идет. Думаю, к концу следующего года приступим к строительству», — заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Берегоукрепительный участок возводится в районе жилой застройки улиц Иркутская — Одесская. Ожидается, что новый упорный пояс из трубошпунта будет готов в марте 2022 года, передает ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

В июле сообщалось, что контракт на выборочный ремонт дорог в пяти городских районах стоимостью свыше 425,2 млн рублей подписан в Волгограде. Подрядчик обязуется до 30 ноября привести в технически исправное состояние 42 дороги по всему городу — в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Согласно документации, дороже всего обойдется ремонт дороги к Волгоградскому заводу техуглерода в Красноармейском районе (33,6 млн рублей), улицы Промысловой в Кировском районе (30,9 млн рублей) и участка улицы Новопортной (25,8 млн рублей).